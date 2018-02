Lieber Leser,

der Kupferpreis bewegt sich momentan leicht nach oben. Der Kurs scheint die Sache aktuell aber eher ruhig anzugehen. Die Zeichen stehen aktuell eher auf eine Stagnierung.

Nachdem Kupfer in den vergangenen Tagen in ein Verlaufstief fiel, scheint es sich davon deutlich erholt zu haben. Anfang Februar sank der Preis für eine Tonne Kupfer bis an die 6700 $-Marke. Darauf folgte eine Wende, die einen Anstieg bis fast an die 7200 $-Grenze bedeutete. Danach ging es für das ... (Björn Pahlke)

