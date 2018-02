Das im kanadischen Montreal ansässige Unternehmen entwickelt patentierte Weitwinkel-Panomorph-Objektive und spezielle datenergänzte Bildgebungsalgorithmen. Schon heute beliefert es Gerätehersteller aus aller Welt mit AI-fähiger Technologie.

ImmerVision, ein Technologieunternehmen, das intelligente Bildverarbeitungstechnologien für Geräte in aller Welt anbietet, gab heute bekannt, dass es zur Bereitstellung AI-fähiger, datenreicher Bildverarbeitungstechnologien für die aktuell führenden Gerätentwickler und -hersteller herausragend positioniert ist. ImmerVision liefert bereits heute extrem intelligente Bildaufnahmefunktionen für einige der führenden Gerätemarken.

ImmerVision Enables AI-ready intelligent devices include Acer Holo360, Quanta Pi SOLO, and Tamaggo 360LiveCam (Graphic: Business Wire)

ImmerVision mit Sitz im kanadischen Montreal entwickelt patentierte Weitwinkel-Panomorph-Objektive und datenergänzte Bildgebungsalgorithmen. Schon heute bietet das Unternehmen Geräteherstellern aus aller Welt AI-fähige Technologie. Damit sind kreative Hersteller für den Profi- und Privatkundenmarkt in der Lage, Geräte zu bauen, die mehr und intelligenter sehen.

"In unserem Bestreben, alle Geräte mit intelligenten Bildverarbeitungstechnologien auszustatten, hat ImmerVision einen großen Sprung nach vorne gemacht", so Alessandro Gasparini, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von ImmerVision. "Durch die Kombination unserer Objektive mit revolutionären Bildverarbeitungstechnologien sind Profis aus dem Bildverarbeitungsbereich sowie Verbraucher in der Lage, mehr zu leisten als nur das menschliche Sehvermögen nachzuahmen. Dank der Technologie von ImmerVision können Geräte ihre Umgebung heute umfassender denn je analysieren."

Die Objektive von ImmerVision nehmen Fotos und Videos in höchster Auflösung auf; die Bildverarbeitungsalgorithmen sammeln und integrieren wertvolle Kontextinformationen und synchronisieren diese mit jedem Einzelbild. Die deutlich höhere Bildqualität in Verbindung mit den angereicherten Daten ermöglicht unterschiedlichsten AI-Systemen eine präzisere Analyse.

Durch die Bereitstellung gestochen scharfer Aufnahmen in Verbindung mit einer Fülle angereicherter Daten bietet ImmerVision Geräteherstellern erweiterte Möglichkeiten zur Optimierung der intelligenten Funktionen eines jeden AI-Systems. Derzeit beschränken sich AI-Bildverarbeitungstechnologien auf die Analyse von Pixeln. Die Technologie von ImmerVision hingegen liefert Kontextinformationen, die das Potenzial eröffnen, die menschliche Wahrnehmung zu übertreffen.

Die AI-fähige Bildverarbeitungstechnologie des Unternehmens ist bereits bei einer Reihe von Kameras erhältlich. Dazu zählen folgende Modelle:

Acer Holo360

Quanta Pi SOLO

Tamaggo 360LiveCam

ImmerVision hat ausgehend von System-on-Chip-Konzeptionen folgender Anbieter AI-fähige Kamera-Referenzkonzepte entwickelt:

Socionext

HiSilicon

Qualcomm

Mstar

Hersteller, die sich für die Integration der intelligenten Bildverarbeitungstechnologie von ImmerVision in ihre Geräte interessieren, sollten den MWC 2018 auf keinen Fall verpassen.

Über ImmerVision

ImmerVision bietet intelligente Bildverarbeitungstechnologien für Geräte in aller Welt. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und liefert spezielle patentierte Weitwinkelobjektive mit optimierter Auflösung, mit denen Sie mehr sehen, sowie AI-fähige Bildverarbeitungstechnologie für intelligentere professionelle Anwendungen, für Privatkundengeräte, für die Automobilindustrie, die Robotik und die Medizintechnik. Wir von ImmerVision sind davon überzeugt, dass die Bilderfassung der Schlüssel für das Verstehen und Sichern der Umgebung und für die Unterhaltung ist. Deshalb entwickeln wir unsere Technologien ständig weiter und vergeben Lizenzen an innovative Komponenten-, OEM- und ODM-Hersteller (Original Equipment Manufacturer bzw. Original Design Manufacturer).

www.immervisionenables.com

