Lieber Leser,

der Ölpreis nahm in den vergangenen Wochen zunehmend ab. Jetzt hat sich der Rücklauf ein wenig neutralisiert. Dennoch spielen die Entwicklungen in den USA den Ölsorten nicht in die Karten. In der weiteren Entwicklung ist dennoch weiter alles möglich.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Donnerstagmorgen 64,98 $. Das ist ein Rückgang um 44 Cent zum Vortag. Auch die westamerikanische Sorte WTI ist um 54 Cent gefallen und steht bei 61,14 $. Zurückzuführen ist ... (Björn Pahlke)

