wid Groß-Gerau - Immer mehr Frauen besetzen führende Positionen in großen Unternehmen. Doch wo verdienen Chefinnen eigentlich am meisten? Gehalt.de hat 921 Daten hinsichtlich Unternehmensgrößen und Branchen ausgewertet, um die Gehälter von Geschäftsführerinnen näher zu beleuchten. Das höchste Gehalt beziehen demnach Frauen, die eine Chefposition in einem Bekleidungs- und Textilunternehmen innehaben - sie erhalten ein Jahreseinkommen von 175.700 Euro. Auf dem zweiten Platz befindet sich das Gehalt ... (Global Press)

