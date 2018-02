mid Groß-Gerau - Da läuft jedem ein eiskalter Schauer über den Rücken. An einem verschneiten Montag stürzt ein Auto mit drei Personen in der Nähe von Freiburg in den Bach Breg. Nur wenige Augenblicke später passiert Rolf Neumaier die Unfallstelle und eilt ohne zu zögern zum verunglückten Fahrzeug, um die Insassen zu befreien. "Mir war sofort klar, dass die Personen im Auto sich nicht selbst befreien konnten. Deshalb stieg ich ins Wasser, das mir etwa bis zum Bauch ging", beschreibt der couragierte ... (Global Press)

