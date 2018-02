Am Donnerstag hat der DAX nach dem Test der Unterstützung bei 12280 Punkten mit anfänglichen Kursverlusten am Nachmittag doch noch ins Plus gedreht. Zum Handelsende schloss er mit einem kleinen Minus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss bei 12.461,91 Punkten. Am Vormittag hatte ein schlechter als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex noch für deutliche Kursabschläge gesorgt. ...

