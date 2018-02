Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 12.461 und somit 8 Punkte unter dem Schlusskurs 12.470 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 12.383 das Hoch wurde bei 12.497 eingebucht. Tagesstatistik DAX Das in den letzten Ausblicken immer wieder als MOB Marke erwähnte 23.6% Retracement 12.379, also die Fibonacci Mindesterholung der Abwärtsstrecke 13.597 zum Kassa Tief 12.003, wurde auch am Donnerstag ...

