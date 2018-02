Eli Global LLC ("Eli") gab heute bekannt, dass ein verbundenes Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von finanzen.de AG und deren Tochterunternehmen (gemeinsam "Finanzen" oder das "Unternehmen") von Blackfin Capital Partners ("Blackfin") und den Gründern von Finanzen getroffen hat.

Finanzen mit Sitz in Berlin (Deutschland) ist der führende europäische Online-Marktplatz für Endverbraucherleads im Finanz- und Versicherungssektor. Das Unternehmen verbindet Leadanbieter, z. B. Online-Preisvergleichsportale, mit Leadnachfragern, z. B. unabhängige Finanzberater und Versicherungsagenten. Die Gesellschaft fungiert auch als Online-Makler für bestimmte Versicherungsprodukte.

"Finanzen hat mit der Schaffung einer skalierbaren Technologieplattform, die jederzeit von Branchentrends profitieren kann, eindrucksvolle Erfolge erzielt", meinte George Luecke, globaler Leiter von Elis neu aufgebautem Portfolio für Versicherungsdienstleistungen und Co-CEO der Global Bankers Insurance Group, dem Geschäftsbereich für Lebens- und Rentenversicherungen ("GBIG"). "Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und seinem hochqualifizierten Team."

Dirk Prössel, CEO von Finanzen, erklärte: "Wir freuen uns, mit Eli einen erfahrenen und geeigneten Partner gefunden zu haben. Die starke globale Präsenz kann das anhaltende Wachstum unseres Geschäftsmodells und unserer ehrgeizigen nationalen und internationalen Ziele unterstützen."

"Wir sind erfreut, dass Finanzen seinen erfolgreichen internationalen Rollout mit der Unterstützung seiner neuen Anteilseigner weiterführen kann", erklärte Laurent Bouyoux, Gründungspartner von Blackfin.

Finanzen ist das erste Unternehmen in Elis Portfolio für Versicherungsdienstleistungen. "Unser Plan besteht darin, dieses Portfolio und die zugehörigen Unternehmen deutlich auszubauen", fuhr Luecke fort. "Wir besetzen derzeit Schlüsselpositionen, um diese Expansion zu beschleunigen." Das Portfolio soll aus einem diversifizierten Mix aus Versicherungs- und anderen Finanzdienstleistungen bestehen und soll in jedem Bereich verschiedene Sektoren und Untersektoren abdecken. Das Portfolio für Versicherungsleistungen ist getrennt und unabhängig von GBIG, und Synergien mit GBIG sind gemäß dem Investmentleitsatz kein erforderliches Element.

Diese Transaktion ist darüber hinaus Elis erste in Deutschland, nachdem kurz zuvor, im September 2017, die Niederlassung in München eröffnet worden war. Die Transaktion, die zum Teil noch von den Aufsichtsbehörden geprüft werden muss, soll noch im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. Allen Overy fungierten als Rechtsberatung und Ebner Stolz als Finanzberatung für Eli. GCA Altium übernahm die Finanzberatung für Blackfin. Gütt Olk Feldhaus war die Rechtsberatung für Blackfin.

Weitere Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über Finanzen. Die Finanzen-Gruppe mit Sitz in Berlin ist die Nr. 1 der digitalen B2B-Marktplätze in Europa in Bezug auf Versicherungs- und Finanzkunden und ist derzeit in vier europäischen Ländern tätig. Ihr technisch hochentwickelter Marktplatz generiert jährlich rund eine Million Online-Leads und leitet diese an über 6.000 Versicherungsexperten und Finanzberater weiter. www.finanzen.com

Über Eli. Eli, mit Hauptsitz in Durham, North Carolina (USA), befindet sich vollständig im Besitz seiner Gründer und Mitarbeiter. Eli, bestehend seit 1991 und seit über 25 Jahren im Geschäft, ist ein Verband unabhängiger Portfolios, der aus über 100 Firmen besteht und insgesamt mehr als 7.500 schlaue Köpfe und zielstrebige Unternehmer beschäftigt. Die Portfolios von Eli gibt es in 18 Ländern und über 15 Branchen weltweit, darunter Gesundheitswesen, Technologie sowie Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Die Übernahmen von Eli sind langfristig orientiert, er hat nie eines seiner Unternehmen veräußert und wird weiterhin global in stabile und wachsende Unternehmen und ihre Mitarbeiter investieren. www.eliglobal.com

Über BlackFin. Die Investmentstrategie von BlackFin ist auf Dienstleister aus dem Finanzdienstleistungs- und Technologiesektor in Kontinentaleuropa ausgerichtet. BlackFin ist ein aktiver und einflussreicher Investor und unterstützt erfolgreiche Unternehmensleitungen darin, ihr Geschäft stetig auszubauen. BlackFin verwaltet zwei Wachstums-/Buy-out-Fonds im Bereich der Finanzdienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von über 600 Mio. EUR. Darüber hinaus baut BlackFin einen 150 Mio. EUR umfassenden Fintech-orientierten Venture-Fonds auf.BlackFin Capital Partners ist eine vollkommen unabhängige Firma, die von den vier Gründungspartnern, die über Jahrzehnte als Führungskräfte und Unternehmer in der Finanzbranche gearbeitet haben, geleitet wird. Das Team besteht insgesamt aus 25 erfahrenen Experten, die in den Büros in Paris, Brüssel und Frankfurt arbeiten. www.blackfincp.com

