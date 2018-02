Köln (ots) -



Sperrfrist: 22.02.2018 23:55 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Donnerstag, 22. Februar 2018, 23.59 Uhr



Für Nachrichtenagenturen frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks Verwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"



DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin:



Mehrheit wünscht sich Sigmar Gabriel weiter als Außenminister Sieben von zehn Deutschen (72 Prozent) würden es befürworten, wenn Sigmar Gabriel auch in Zukunft Außenminister bliebe. 17 Prozent der Befragten würden sich einen anderen Außenminister wünschen, wenn die Koalition aus Union und SPD zustande kommt.



Hälfte der Bürger hält Fahrverbote für ältere Diesel-Autos für richtig



50 Prozent der Bevölkerung hält Fahrverbote für ältere Diesel-Modelle für angemessen, um die Luftverschmutzung in Innenstädten zu reduzieren. 45 Prozent sprechen sich gegen Fahrverbote aus. Nach dem zweiten "Diesel-Gipfel" im September 2017 hatte noch eine knappe Mehrheit von 53 Prozent Fahrverbote abgelehnt, 42 Prozent waren damals für solche Verbote. Deutliche Mehrheiten für Fahrverbote gibt es unter den Anhängern der Grünen (65 Prozent) und der Linken (60 Prozent), während die Wähler der AfD diese Maßnahme überwiegend ablehnen (67 Prozent).



Sonntagsfrage: Leichter Anstieg für Union und SPD



In der aktuellen Sonntagsfrage können Union und SPD leicht zulegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 34 Prozent der Wählerstimmen, die SPD auf 17 Prozent. Für die AfD entschieden sich 14 Prozent der Befragten. Die Grünen würden zwölf Prozent der Bürger wählen, die Linke zehn Prozent und die FDP neun Prozent. Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 15. Februar 2018 gewinnen Union und SPD jeweils einen Prozentpunkt. AfD, Grüne und Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmen für die FDP bleiben unverändert.



Studieninformation



Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des "ARD-Morgenmagazins". Befragt wurden vom 20. bis 21. Februar 1.052 Wahlberechtigte.



Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 02150/20 65 62 oder 0172/24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden. Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 23. Februar 2018 veröffentlicht.



Die Fragen im Wortlaut:



1. Falls die Koalition aus Union und SPD zustande kommt, könnte die SPD weiterhin den Außenminister stellen. Würden Sie es begrüßen, wenn Sigmar Gabriel Außenminister bleibt oder nicht?



2. In vielen deutschen Städten werden die Grenzwerte für Stickoxide weiterhin deutlich überschritten. Deshalb wird weiter über Fahrverbote für ältere Diesel-PKW in Innenstädten diskutiert, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. Halten Sie solche Fahrverbote für richtig oder falsch?



3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: WDR Pressedesk Telefon (0221) 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de Twitter.com/WDR_Presse