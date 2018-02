Berlin (ots/PRNewswire) - Am 21. Februar wurden die Gewinner des

2. Asian Brilliant Stars in Berlin bekannt gegeben. YOUTH, der

neueste Film des chinesischen Regisseurs Feng Xiaogang, war der

größte Gewinner bei der diesjährigen Preisverleihung.



Feng Xiaogangs Film YOUTH, der bereits 2017 beim Internationalen

Filmfestival in Toronto in der Sparte Spezialvorstellungen

vorgestellt wurde, spielte in China mit über 157 Millionen USD (1

Milliarde Yuan) Rekordsummen ein und liegt damit noch vor dem

Animationsfilm COCO von PIXAR. "Feng verwendet traditionelle

Handwerkskunst und zeichnet ein atemberaubendes historisches Gemälde

auf, mit tiefen menschlichen Dramen, die die Tugenden und Fehler der

Chinesen widerspiegeln" (Variety). YOUTH erhielt auf dem Asian

Brilliant Stars drei Auszeichnungen: Feng Xiaogang erhielt den

Spezialpreis der Jury, Yan Geling bekam den Preis als Bester

Drehbuchautor und die Hauptdarstellerin Zhong Chuxi bekam den Preis

als Bestes asiatisches Nachwuchstalent.



Der Preis als Bester Regisseur ging an Samuel Maoz für seinen

neuen Film FOXTROT. Bei den 74. Internationalen Filmfestspielen

Venedig gewann dieser Film bereits den Großen Jurypreis Silberner

Löwe und für die Oscarverleihung 2018 ist er als israelischer Beitrag

als Bester fremdsprachiger Film eingereicht.



Chutimon Chuengcharoensukying gewann den Preis als Beste

Schauspielerin für ihre Rolle in BAD GENIUS, der 2017 ein

Kassenerfolg in Asien war und von Kritikern hoch gelobt wurde.

Chutimon Chuengcharoensukying war dieses Jahr bereits für ihre

Hauptrolle im Film DIE TOMORROW auf der 68. Internationalen

Filmfestspielwoche in Berlin, wo sie in der Sektion "Forum" nominiert

war.



Der Preis als Bester Schauspieler ging an Chang Chen für seine

Hauptrolle in BROTHERHOOD OF BLADES II: THE INFERNAL BATTLEFIELD.

Chang Chen ist am besten bekannt für seine Rollen in A BRIGHT SUMMER

DAY von Edward Yang, THE ASSASSIN von Hou Hsiao-hsien und CROUCHER

TIGER, HIDDEN DRAGON von Ang Lee.



Zhang Yang gewann für sein Werk PATHS OF THE SOUL den Preis als

Bester Produzent. Zhang schrieb das Drehbuch, führte Regie und

produzierte den Film, der die Geschichte von 11 tibetanischen

Dorfbewohnern erzählt, die sich auf eine einjährige 1200 km lange

Pilgerreise begeben.



Die Jury traf ihre Auswahl aus 19 nominierten Filmen. Zur Jury

gehörten dieses Jahr der südkoreanische Regisseur Kim Ki Duk, der

iranische Schauspieler Babak Karimi, der frühere Präsident der Hong

Kong Film Awards Mandfred Wong, der japanische Produzent Shozo

Ichiyama, der deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu und der

chinesische Regisseur Cao Baoping. Kim Ki Duk ist diese Woche auch

mit seinem Film HUMAN, SPACE, TIME AND HUMAN in Berlin, der in der

Sektion Panorama auf der diesjährigen Berlinale nominiert ist. Babak

Karimi spielt die Hauptrolle in INVASION, einem weiteren Beitrag auf

der diesjährigen Berlinale.



Feng Xiaogang sagte auf der Veranstaltung: "Der Asian Brilliant

Stars bietet uns als asiatischen Filmemachern die Möglichkeit, uns

gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Die Filme von Kim Ki

Duk gefallen mir sehr gut, ich hatte bislang jedoch nicht die

Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Der Asian Brilliant Stars

gibt uns die Möglichkeit des Dialogs - einen Dialog, den wir auch in

Zukunft weiterführen werden."



Kim Ki Duk meinte: "Auf den "Big Three" der Filmfestivals wurden

in den letzten Jahren viele hervorragende asiatische Filme

ausgewählt. Was der Asian Brilliant Stars zusätzlich bietet, ist eine

asiatische Perspektive der Filmeauswahl und eine stärkere Stimme für

asiatische Filmemacher."



Richard Shen, Generalsekretär der Asian Film and Television

Promotion, glaubt, dass "der Asian Brilliant Stars nicht nur eine

Preisverleihung, sondern eine Plattform ist, um asiatische Filme zu

fördern und eine Brücke zwischen Asien und dem Rest der Welt zu

bauen. Damit die asiatische Kultur mehr weltweiten Einfluss bekommt,

ist auch ein interner Dialog nötig."



Die auf dem 2. Asian Brilliant Stars Awards verliehenen Preise:

Feng Xiaogang: Spezialpreis der Jury für YOUTH

Samuel Maoz: Preis

als Bester Regisseur für FOXTROT Chutimon Chuengcharoensukying: Preis

als Beste Schauspielerin für BAD GENIUS Chang Chen: Preis als Bester

Schauspieler für BROTHERHOOD OF BLADES II: THE INFERNAL BATTLEFIELD

Yan Geling: Preis als Bester Drehbuchautor für YOUTH

Zhang Yang:

Preis als Bester Produzent für PATHS OF THE SOUL Zhong Chuxi: Preis

als Bestes asiatisches Nachwuchstalent für YOUTH



Die nominierten Filme auf dem 2. Asian Brilliant Stars:

Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (China)

Wolf Warriors II (China)

Path of The Soul (China)

Our Time Will Come (China)

Chasing the Dragon (China, Hongkong)

Love Education (China, Hongkong)

The Day After (Südkorea)

I Can Speak (Südkorea)

Anarchist from Colony (Südkorea)

Grain (Türkei, Deutschland, Frankreich, Schweden)

Foxtrot (Israel, Deutschland, Frankreich)

Dangal (Indien)

Pauwi Na (Philippinen)

What a Wonderful Family! (Japan)

The Third Murder (Japan)

Mumon: The Land of Stealth (Japan)

A Man of Integrity (Iran)

Youth (China)

Bad Genius (Thailand)



Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/645038/Asian_Brilliant_Stars

_Berlin.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/645038/Asian_Brilliant_

Stars_Berlin.jpg)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/645026/Asian_B

rilliant_Stars_Feng_Xiaogang.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/64

5026/Asian_Brilliant_Stars_Feng_Xiaogang.jpg)

Photo - https://mma.prnewswire.com

/media/645028/Asian_Brilliant_Stars___Feng_Xiaogang___Kim_Ki_Duk.jpg

(https://mma.prnewswire.com/media/645028/Asian_Brilliant_Stars___Feng

_Xiaogang___Kim_Ki_Duk.jpg)



Originaltext: Asian Brilliant Stars

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064028

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064028.rss2



Pressekontakt:

Harper Zhu

yuqing@fortissimofilms.com



Olivia Li

+8615650715550

olivia.li@fleishman.com