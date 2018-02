638 Millionen Dollar verdiente Evan Spiegel 2017. Nach dem Tweet eines Promis und der Talfahrt der Aktie kann er beweisen, dass er sein Geld wert ist.

An den November des vergangenen Jahres dürfte sich Evan Spiegel nur ungern zurück erinnern: Nach einem enttäuschenden Quartalsbericht verlor die Aktie seiner Firma Snap binnen 48 Stunden mehr als 18 Prozent an Wert und der junge CEO damit rund eine halbe Milliarde Dollar an Vermögen. Doch diesen Verlust wird Spiegel verkraften können.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Mitgründer der Foto-App Snapchat im Zuge des Börsengangs für 2017 eine Gesamtvergütung von knapp 638 Millionen Dollar erhalten hat. Das ist mehr als doppelt so viel, als die Chefs der zehn größten amerikanischen Technologiekonzerne 2016 erhielten und laut Reuters die dritthöchste Jahresvergütung für einen CEO, die bislang überhaupt gezahlt wurde.

Mehr Geld bekam demnach nur der Hedgefonds-Manager Daniel Och. 2007 erhielt er 919 Millionen Dollar, ein Jahr später waren es sogar 1,19 Milliarden.

Spiegels offizielles Jahresgehalt lag 2017 bei gerade einmal 98.000 Dollar, der Rest der Summe bestand aus aktienbasierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...