Die Investmentbank plant offenbar stärker in das Geschäft mit Firmenbeteiligungen zu investieren - mit einem ungewöhnlichen Modell.

Die Investmentbank Goldman Sachs will offenbar stärker in die Welt der Firmenbeteiligungen vordringen - mit einem ungewöhnlichen Modell. Die Bank habe 2,5 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt, um Minderheitsanteile an Beteiligungsgesellschaften zu erwerben, berichtet das "Wall Street Journal". Der Fonds sei von Petershill, einer Gruppe innerhalb der Vermögensverwaltungssparte, aufgelegt worden.

Goldman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...