FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zur Diskussion über die Waffengesetze in den USA nach dem jüngsten Schulmassaker:

"Absurd, absurder, Trump: Nach dem Schulmassaker in Florida will der US-Präsident Lehrer bewaffnen. Reicht das? Geht es nicht noch absurder? Müsste man nicht auch die Schüler bewaffnen - und mit dem Schießtraining so früh wie möglich beginnen, also sobald der Nachwuchs in der Lage ist, ein Gewehr zu halten? Es ist dann nicht mehr weit bis zu dem Vorschlag, der kürzlich auf der Satire-Seite Postillon zu lesen war: Verbieten wir nicht Waffen, sondern Schulen. Das ist pechschwarzer Humor. Aber vielleicht hilft er, nicht nur fassungs- und sprachlos zu sein. Was mehr als schwierig ist. Geradezu bestürzend war Trumps Treffen mit Überlebenden und Angehörigen der Toten von Parkland im Weißen Haus. Dort präsentierte er seinen zynischen Vorschlag, der die Handschrift der Waffenlobby trägt, weinenden Schülern, die ihn anflehten, das Waffenrecht zu verschärfen. Von Empathie keine Spur."/zz/DP/tos

AXC0012 2018-02-23/05:35