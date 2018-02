Eine neue Schicht Endfrustrierter treibt uns in die Infocalypse. Was dagegen helfen könnte.

Nur weil ein Verbrechen auf den ersten Blick unsichtbar ist, bleibt es doch ein Verbrechen. Die Straftat, die sich selbst dem Auge des geschulten Beobachters erst einmal entzieht, richtet sich gegen die Demokratie in Amerika. Einst Vorbild und Inspiration für viele freie Gesellschaften, droht sie zum Paradebeispiel für eine neue Kriegsführung zu werden: den Krieg um Informationen, geführt mit modernsten Mitteln der Propaganda.

Am vergangenen Wochenende hat der US-Sonderermittler Robert Mueller Anklage gegen 13 Personen und drei Organisationen in Russland erhoben. Gegenstand der Anklage: Informationskrieg ("information warfare") gegen Amerika in Gestalt einer Verschwörung. Mithilfe sozialer Medien wurde nach Ansicht des Sonderermittlers die US-Präsidentschaftswahl beeinflusst. Konkret richteten sich die Attacken gegen die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton und unterstützten Donald Trump. Er war der russischen Propaganda besonders förderungswürdig, weil er politisch für das steht, was sie erreichen will: Zwietracht säen.

Das alles wäre reif für eine Filmpremiere auf der Berlinale ...

