Moneycab.com: Herr Lambrecht, die Dätwyler Gruppe war im vergangenen Jahr sehr erfolgreich, das Wachstumstempo wurde beschleunigt, Gewinn und Umsatz deutlich gesteigert. Welche Bilanz ziehen Sie nach Ihrem ersten Jahr an der Spitze des Unternehmens?

Dirk Lambrecht: Dätwyler verfügt über eine starke Basis, die wir nutzen wollen, um auch in Zukunft nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu generieren. Dank der Fokussierung auf stark wachsende Marktsegmente und führende globale Positionen können wir im Konzernbereich Sealing Solutions durch Investitionen in Kapazitätserweiterungen für hochwertige Dichtungskomponenten das profitable organische Wachstum beschleunigen. Im Konzernbereich Technical Components arbeiten wir intensiv an der Schärfung der Marktsegmente und der Segmentierung der Kunden.

Das Wachstum geht vor allem auf den positiven Geschäftsgang in der Division Sealing Solutions zurück, wo der Nettoumsatz um 10,6% anstieg. Die Nachfrage nach hochwertigen Health-Care-Komponenten war unverändert stark. Was kennzeichnete das Health-Care-Geschäft aus Sicht von Dätwyler?

Diese Marktnische wächst schnell, erlaubt attraktive Margen, verfügt über hohe Eintrittsbarrieren und ist zudem wenig abhängig von der allgemeinen Konjunktur. Das Wachstum wird getrieben durch verschiedene Trends. So werden Medikamente zunehmend gespritzt, die Regulierungen der Behörden nehmen laufend zu, die Bevölkerung wird immer älter und in den Schwellenländern steigen die medizinischen Bedürfnisse. Die modernen biotechnologischen Medikamente verlangen nach immer reineren Elastomerkomponenten, von denen so wenig Partikel wie möglich ins Medikament gelangen dürfen. Das erreichen wir durch unseren branchenführenden Produktionsstandard FirstLine.

Welche Investitionen planen Sie in diesem Bereich in den nächsten Jahren?

Als weltweit starke Nummer zwei und mit unseren Best-in-Class Materialkompetenz und Produktionstechnologien können wir in dieser Marktnische unser organisches Wachstum durch den Ausbau unserer Produktionskapazitäten beschleunigen. Aktuell arbeiten wir am Bau eines neuen Werks in den USA. Dort werden wir bereits Ende 2018 mit den Zertifizierungen durch die Kunden beginnen. Ebenfalls noch dieses Jahr beginnen wir mit dem Ausbau unseres bestehenden Werks in Indien. Bis 2020 wollen wir dort die Produktionskapazität um 50% steigern und gleichzeitig weitere Gebäudereserven schaffen. Insgesamt investieren wir zwischen 2017 und 2020 über CHF 150 Mio. in unser Health Care Geschäft. Parallel dazu intensivieren wir unsere Marketingaktivitäten und bauen unsere Vertriebsteams mit Branchenexperten aus.

"Bis 2020 wollen wir dort die Produktionskapazität um 50% steigern und gleichzeitig weitere Gebäudereserven schaffen."

Dirk Lambrecht, CEO Dätwyler

Im Januar konnten Sie mit der Vertragsverlängerung mit Nespresso um mehrere Jahre "good news" verkünden. Dätwyler stellt Aluminiumkapseln und Dichtringe für Nespresso her. Die Partnerschaft startete 2006, seither hat sich die Absatzmenge vervielfacht. Welche Bedeutung hat das Geschäft heute für Dätwyler?

Nespresso ist inzwischen der grösste Einzelkunde von Dätwyler, und der neue Vertrag sieht weiteres Wachstumspotenzial vor. Die Zusammenarbeit mit Nespresso ist ein sehr gutes Beispiel, wie wir mit unseren Kernkompetenzen in Werkstoffen, Engineering und Produktionsprozessen unmögliche scheinende Herausforderungen meistern und zum Markterfolg unserer Kunden beitragen.

Wie sehen Sie das Potenzial in den kommenden Jahren für Ihre Dichtungskomponenten im Automotive-Bereich, gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...