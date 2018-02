The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0243970 VICINITY CE.RE 2024 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1680S7 BREMEN LSA 209 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEK9 DZ BANK IS.A866 VAR BD00 BON EUR N

CA EA4C XFRA DE000EAA05W0 EAA IS. MTN 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KX5 LB.HESS.THR.CARRARA02O/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5L14 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6167 LDSBK.SAAR IHS S.616 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000012B47 SPANIEN 18-48 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013320249 MERCIALYS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013320611 BPCE SFH 18-25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NZKFZDT003C1 KRED.F.WIED.V.18/2023 ND BD01 BON NZD N

CA XFRA US85207UAK16 SPRINT CORP. 18/26 BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CCY22 DAIMLER FIN.N.A. 18/21FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1760804184 BELARUS 18/30 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1781811143 SPAREBK V BOLIG.18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1782508508 ALD 18/21 MTN FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1783241950 KRED.F.WIED.18/21 MTN MN BD01 BON MXN N

CA XFRA XS1784067529 NORDEA MORTG.B. 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1784071042 NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN BD01 BON EUR N

CA 4LPP XFRA CA02053E1016 ALORO MNG CORP. EQ00 EQU EUR N

CA SQ82 XFRA CA87975D1096 TELSON MNG CORP. EQ00 EQU EUR N