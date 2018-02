The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0W402 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HE5E2 UNICR.BK IR.13/18 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1HE6A8 UNICR.BK IR. 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2R30 BAY.LDSBK.IS.S.14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4FD6 BAY.LDSBK.PF.S.10029 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FUW4 DEKABANK DGZ IHS.6457 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G473 DZ BANK IS.4712 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G4T0 DZ BANK IS.4696 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U9U1 DZ BANK IS.C6 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0FC76 LBBW OPF 11/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW0PQ0 LBBW OPF.1233 BD00 BON EUR N

CA BPPA XFRA FR0011332162 BPCE SFH 12-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013228186 HSBC FR 16-26 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0858571184 GENERAL ELECT. 12/18 MTN BD00 BON NOK N

CA XFRA DE0002347077 DG HYP IS.A.8 BD01 BON EUR N

CA C0BA XFRA DE000CZ439A8 COMMERZBANK 13/18 S.SCB1 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29380TAS42 EPR PROPERTIES TR. 11/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828PY09 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA BD0C XFRA USU1108LAE93 BROADCOM/KY FIN.17/21REGS BD01 BON USD N

CA BD0D XFRA USU1108LAF68 BROADCOM/KY FIN.17/23REGS BD01 BON USD N

CA BD0E XFRA USU1108LAG42 BROADCOM/KY FIN.17/25REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0267045531 EIB EUR.INV.BK 06/31 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0276527602 JPMORGAN CHASE 06/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0530735496 COMMONW.BK AUSTR.10/20FLR BD01 BON EUR N