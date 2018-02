FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3DH XFRA AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD 0.026 EUR