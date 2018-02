LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen von 72,00 auf 69,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Werbekonzern habe besser als am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betonte das Wachstumspotenzial. Allzu günstig sei die Aktie aber inzwischen nicht mehr bewertet. Die Unternehmensziele seien etwas konservativ./ajx/stk

Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN DE0007493991

AXC0032 2018-02-23/07:20