FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,23 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am frühen Donnerstagnachmittag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte eine Dollar-Schwäche dem Euro noch kräftig Auftrieb verliehen und der Kurs war in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 1,2337 Dollar gestiegen. Kurz vor dem Wochenende habe allerdings eine Gegenbewegung am Devisenmarkt eingesetzt, erklärten Marktbeobachter die aktuellen Kursverluste des Euro.

Im weiteren Handelsverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten aus dem Währungsraum für Impulse sorgen. Am Morgen steht eine weitere Schätzung für das deutsche Wirtschaftswachstum Ende 2017 auf dem Programm. Am späten Vormittag werden Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet. Trotz der beispiellosen Geldflut der EZB ist die Inflation nach wie vor ungewöhnlich schwach./jkr/jha/

