HAMBURG (dpa-AFX) - Das Karrierenetzwerk Xing hat im vergangenen Geschäftsjahr von einem ungebremst hohen Nutzerzulauf profitiert. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 26 Prozent auf 187,8 Millionen Euro, wie die börsennotierte Burda-Tochter am Freitag in Hamburg mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas geringeren Plus gerechnet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 22 Prozent auf 58,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 10 Prozent auf rund 25,9 Millionen Euro.

Rund zwei Millionen Neumitglieder haben sich 2017 bei Xing angemeldet - so viele wie nie zuvor. Der starke Nutzerzulauf kommt auch den Anlegern zugute. So hatte der Vorstand bereits am Vorabend eine Dividende von 1,68 Euro je Aktie vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr betrug die Dividende 1,37 Euro je Aktie. Das könnte dem Aktienkurs weiteren Auftrieb verleihen, nachdem das im TecDax notierte Papier bereits 2017 um mehr als 50 Prozent zugelegt hatte./kro/das

ISIN DE000XNG8888

AXC0038 2018-02-23/07:29