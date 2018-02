Vor allem die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" haben die Rechnung belastet. Hinzu kamen etwa auch noch die Belastungen aus Erdbeben in Mexiko, Feuersbrünsten in Kalifornien oder dem Wirbelsturm Debbie in Australien. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 331 Mio USD nachdem im Vorjahr 3,56 Mrd erzielt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...