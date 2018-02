Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Cree -1,3% auf 37,34, davor 8 Tage im Plus (16,29% Zuwachs von 32,53 auf 37,83), First Solar -0,63% auf 66,28, davor 8 Tage im Plus (9,9% Zuwachs von 60,69 auf 66,7), Alphabet -0,42% auf 1106,63, davor 8 Tage im Plus (10,97% Zuwachs von 1001,52 auf 1111,34), Rocket Internet -0,74% auf 24,2, davor 8 Tage im Plus (11,32% Zuwachs von 21,9 auf 24,38), Ströer -6,67% auf 61,6, davor 6 Tage im Plus (13,11% Zuwachs von 58,35 auf 66), Sony -0,56% auf 40,89, davor 6 Tage im Plus (7,33% Zuwachs von 38,31 auf 41,12), Talanx -0,84% auf 35,48, davor 6 Tage im Plus (2,99% Zuwachs von 34,74 auf 35,78), Zurich Insurance -0,67% auf 311,5, davor 6 Tage im Plus (4,19% Zuwachs von 301 auf 313,6), Alphabet-A -0,35% auf 1109,9, davor 5 Tage im Plus (5,65% Zuwachs von...

