Das Brexit-Kabinett von Theresa May hat sich auf einen Brexit-Kurs verständigt. Das Modell "Kanada plus plus plus" ist ein Scheinkompromiss und wird von der EU abgelehnt.

Beim Abendessen mit geschmorter Querrippe haben sich Theresa Mays Minister im Brexit-Streit auf einen Waffenstillstand geeinigt. Nach einer achtstündigen Diskussion auf dem Landsitz der britischen Premierministerin in Chequers heißt das Wunschmodell der britischen Regierung weiterhin "Kanada plus plus plus".

Als Grundlage der künftigen Handelsbeziehung strebt May ein Freihandelsabkommen wie das zwischen der EU und Kanada (Ceta) an. Für einzelne Güter und Dienstleistungen möchte sie jedoch mehr Zugang zum Binnenmarkt aushandeln.

Statt sich den Binnenmarktregeln zu unterwerfen, schlägt die britische Regierung ein Modell der gegenseitigen Anerkennung vor: Beide Seiten erkennen ihre Regeln und Aufseher als gleichwertig an. Im Fall von Verstößen soll ein neuer Schlichtungsmechanismus greifen, der mit Sanktionen bewehrt ist.

Der Vorschlag wird in London auch als "Drei-Körbe-Modell" bezeichnet, für die drei unterschiedlichen Stufen des Binnenmarktzugangs: So soll es Branchen wie die Autoindustrie geben, die vollen Zugang haben, andere mit beschränktem Zugang und ...

