Zum Wochenschluss geht es vorbörslich nach oben am deutschen Aktienmarkt. Dennoch sind Börsianer eher skeptisch.

An der Wall Street haben die Aktien am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Während der Dow-Jones-Index rund 0,7 Prozent hinzugewann, ging es für die Nasdaq um 0,1 Prozent nach unten. Zwischenzeitlich lag die Wall Street recht deutlich im Plus, bevor die Angst vor schnellen Zinserhöhungen durch die Federal Reserve wieder einsetzte. Treasuries stiegen, der Dollar gab nach.

An den europäischen Aktienmärkten war es zuvor am Donnerstag überwiegend nach unten gegangen. In der letzten Handelsstunde in Frankfurt sah es am Donnerstag so aus, als könne das deutsche Aktienbarometer doch noch ins Plus drehen. Doch daraus wurde nichts. Der Dax schloss 0,1 Prozent im Minus bei 12.462 Punkten. Immerhin konnte der deutsche Leitindex damit die Marke von 12.400 Punkten ...

