Dietlikon - Implenia entwickelt und baut in Rolle (VD) eine Überbauung mit Wohn-, Gewerbe- und Büroflächen. Als Investorin konnte Implenia eine der führenden Anlagestiftungen in der Schweiz, die Swisscanto Anlagestiftung, gewinnen, wie der Baukonzern am Freitag mitteilte. Demnach beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund CHF 80 Mio. Das Projekt mit vielfältigem Nutzungsmix in attraktiver Seenähe passt bestens in das breit diversifizierte sowie langfristig und nachhaltig ausgerichtete Immobilienportfolio der Anlagestiftung.

In der neuen Überbauung an der Rue du Temple in Rolle im Kanton Waadt entstehen auf einer Bruttofläche von rund 9000m2 neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...