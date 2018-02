Zürich - Im Februar 2017 hat XING Schweiz die 1-Million-Mitglieder-Marke erreicht. Die XING-Nutzer verteilen sich hierzulande hauptsächlich auf die verschiedenen Deutschschweizer Regionen, wie das berufliche Online-Netzwerk am Freitag mitteilte.

Mitgliederwachstum 2017 erneut auf hohem Niveau: Verglichen mit dem Vorjahr konnte XING 2017 seine Mitgliederzahl in der Schweiz um über 14% Prozent steigern. Damit verzeichnet XING Schweiz bereits zum dritten Jahr in Folge eine ausgeprägt hohe Wachstumsrate.

E-Recruiting-Sparte legt in der Schweiz um über 50% zu

Die XING E-Recruiting-Sparte konnte 2017 in der Schweiz ein Umsatzwachstum von mehr als 50% verzeichnen. Wichtige Treiber für die positive Entwicklung waren die erfolgreiche Lancierung des XING E-Recruiting 360°-Angebots, das einen zukunftsgerichteten Multi-Channel-Recruiting-Ansatz ermöglicht, sowie die Einführung des XING TalentpoolManagers. Zudem konnte die Zahl der Unternehmenskunden in der E-Recruiting-Sparte kontinuierlich auf aktuell über 750 Schweizer Unternehmen, sowohl KMUs als auch viele namhafte Grossbetriebe, ausgebaut werden.

XING investiert weiterhin kräftig in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...