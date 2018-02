Gelungen ist den Forschern die Entwicklung einer Architektur, die es erlaubt, Quantenrechnungen in CMOS-Technologie - und damit kompatibel zu herkömmlichen Schaltkreisen - durchzuführen. Dr. Menno Veldhorst, Hauptautor, und Andrew Dzurak, Direktor der Australian National Fabrication Facility an der UNSW, veröffentlichten einen entsprechenden Artikel in der Fachzeitschrift Nature Communications.

Zu den höchst komplexen Problemen, die eine Lösung mittels Quantencomputer benötigen, zählen Berechnungen zum Klimawandel oder zu komplexen Krankheiten wie Krebs. Hierzu müssen Millionen von Qubits Hand in Hand arbeiten, sich also auf Chips integrieren lassen. Die am weitesten fortgeschrittenen Arbeiten, wie beispielsweise die der IBM-Q-Initiative, konnten bisher Prototypen mit Arrays von 50 Qubits realisieren.

