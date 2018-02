MÜNCHEN/PARIS (dpa-AFX) - Europas größter Versicherungskonzern Allianz steht bei der Komplettübernahme des französischen Kreditversicherers Euler Hermes kurz vor dem Ziel. Jetzt will der Münchner Dax-Konzern die verbliebenen Minderheitsaktionäre von Euler Hermes mit einem sogenannten Squeeze-out hinausdrängen und das Unternehmen von der Börse nehmen, wie er am Freitag in München mitteilte. Zunächst bietet die Allianz den Minderheitsaktionären 122 Euro für jeden ihrer Anteilsscheine. Das ist genauso viel wie sie bereits bei ihrem abgelaufenen Angebot von Mitte Januar bis Mitte Februar bezahlt hatte.

Anlass der neuen Offerte ist, dass sich den Angaben zufolge nun weniger als 5 Prozent der Euler-Hermes-Papiere in den Händen der Minderheitsaktionäre befinden. Zwar konnte die Allianz ihren Anteil bisher nur auf 93,86 Prozent steigern und liegt damit noch unter der Schwelle von 95 Prozent. Allerdings befinden sich laut des Versicherungskonzerns mehr als 600 000 Papiere im Besitz von Euler Hermes selbst. Der Streubesitz liege damit bei 4,69 Prozent. Damit sei ein Squeeze-out nach französischem Recht möglich, hieß es./stw/das

ISIN DE0008404005 FR0004254035

