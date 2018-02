FRANKFURT (Dow Jones)--Überdurchschnittlich hohe Belastungen aus Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr das Ergebnis der Swiss Re zwar erheblich geschmälert. Dennoch erhöht der Rückversicherer die Dividende. Wegen der Kosten für die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria", die im Spätsommer über weite Teile der Karibik und den Südosten der USA gefegt waren, brach der Gewinn auf 331 Millionen US-Dollar von 3,558 Milliarden Dollar ein. Daneben drückten auch das Erdbeben in Mexiko und der Wirbelsturm Debbie in Australien auf die Bilanz.

Nach Angaben der Schweizer umfasst das Ergebnis geschätzte Versicherungsschäden, nach Abzug von Retrozession und vor Steuern, von 4,7 Milliarden Dollar. Das Jahr 2017 sei eines der teuersten Jahre für die Rückversicherungs- und Versicherungswirtschaft gewesen, teilte Swiss Re am Freitagmorgen mit.

Das Ergebnis je Aktie fiel auf 1,03 Dollar oder 1,02 Schweizer Franken, nach 10,72 Dollar oder 10,55 Franken im Vorjahr. Die gebuchten Bruttoprämien der Gruppe sanken um 2,4 Prozent auf 34,8 Milliarden Dollar. Wegen der zahlreichen Schäden schrieb die Sparte Property & Casualty Reinsurance einen Verlust von 413 Millionen Dollar. Im Vorjahr stand hier ein Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar. Der Schaden-Kosten-Satz stieg auf 111,5 von 93,5 Prozent. Die Dividende wird dennoch auf 5 Franken von 4,85 Franken im Jahr 2016 erhöht. Zudem will der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Franken auflegen. Ein Programm in derselben Größenordnung wurde erst kürzlich abgeschlossen.

Zu den Gesprächen mit der japanischen Softbank hieß es, der Verwaltungsrat prüfe nun mögliche strategische und finanzielle Implikationen einer etwaigen Partnerschaft; dabei stünden die Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre im Vordergrund. "Ob es zu einer Einigung kommt, ist ebenso ungewiss wie Konditionen, Timing oder mögliche Form einer etwaigen Transaktion", so Swiss Re weiter. Die Kapitalausstattung sei weiter stark, die Ausgabe neuen Kapitals werde deshalb nicht in Erwägung gezogen. Nach Medienberichten wollen sich die Japaner mit bis zu 30 Prozent am Schweizer Versicherer beteiligen.

