DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Italien hat der Chef der rechtsextremen Lega Nord für den Fall eines Wahlsiegs eine Revision der EU-Verträge angekündigt. Er werde nach Brüssel gehen und die anderen Staats- und Regierungschefs dazu auffordern, "die Verträge neu zu schreiben", sagte Matteo Salvini. Zugleich erteilte er einem einseitigen Ausstieg Italiens aus dem Euro eine Absage. Insbesondere forderte Salvini - ein enger Verbündeter der Forza Italia des ehemaligen Regierungschefs Silvio Berlusconi - eine Reform der Fiskal- und Bankenpolitik. Für den Fall, dass die anderen Staaten bei seinen Plänen nicht mitziehen, drohte er mit einer teilweisen Einstellungen der italienischen Zahlungen an die EU. Die Lega Nord hat mit Berlusconis Forza Italia und der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia ein Bündnis geschlossen. Sie haben derzeit gute Aussichten auf einen Wahlsieg.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

VOLKSWAGEN

dürfte im Anschluss an eine AR-Sitzung vorläufige Zahlen vorlegen. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 60.150 +5% 5 57.335 Operatives Ergebnis 4.176 -- 6 -1.544 Operatives Ergebnis* 4.189 +25% 5 3.356 Ergebnis vor Steuern k.A. -- -- -867 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.912 -- 4 -594 Erg je Vorzugsaktie - verwässert/unverwässert 7,43 -- 3 -1,22 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen-PKW 724 +16% 5 625 Audi 1.295 +40% 5 928 Porsche 955 -6% 5 1.019 Skoda 342 +33% 5 257 SEAT 55 +246% 5 16 Nutzfahrzeuge 259 +311% 5 63 MAN 160 +263% 5 44 Finanzdienstleistungen 603 +6% 5 571

Weitere Termine:

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 4Q, Zürich

07:30 DE/Xing AG, Jahresergebnis, Hamburg

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis,

Madrid

11:30 GB/Telefonica Deutschland Holding AG, Capital Market Day, London

DIVIDENDENABSCHLAG

Infineon 0,25 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,9% gg Vj 1. Veröff.: +2,9% gg Vj zuvor: +2,7% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj Vorabschätzung: +1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,6% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,9% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkoponanleihen mit Laufzeit Oktober 2019 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im gemeinsamen Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.725,90 0,53 Nikkei-225 21.892,78 0,72 Schanghai-Comp. 3.283,31 0,44 DAX 12.461,91 -0,07 DAX-Future 12.435,00 0,44 XDAX 12.441,31 0,44 MDAX 26.308,23 0,14 TecDAX 2.583,27 -0,76 EuroStoxx50 3.431,99 0,05 Stoxx50 3.049,57 -0,25 Dow-Jones 24.962,48 0,66 S&P-500-Index 2.703,96 0,10 Nasdaq-Comp. 7.210,09 -0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,68 +45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Entwicklung an der Wall Street und in Asien zeigt eine wieder höhere Risikobereitschaft der Investoren. Dies ist auch am Angstbarometer VIX abzulesen, das wieder deutlicher gefallen ist. Der Euro handelt mit rund 1,23 Dollar nach seiner Erholung am Vortag wieder etwas leichter und könnte somit etwas stützen. In diesem Umfeld sieht IG den DAX 25 Punkte höher bei 12.487, auch der Euro-Stoxx-50 dürfte etwas höher in den Handel starten.

Rückblick: Kaum verändert - Nach einer Aufholjagd im späten Handel schlossen die Börsen kaum verändert. Unterstützung kam von der Wall Street, wo es für die Kurse nach oben ging. Stärkere Bewegung in Einzelwerte brachten Geschäftszahlen. BAT fielen nach Zahlen um 2,1 Prozent. Der Tabakkonzern hat zwar im vergangenen Jahr den Gewinn vervierfacht, das lag aber überwiegend an Sondereffekten. Der Umsatz entwickelte sich dagegen schwach. Positiv beurteilten Marktteilnehmer das Zahlenwerk des französischen Mischkonzerns Bouygues. Bouygues schlossen leicht im Plus. Die britische Bank Barclays rutschte im abgelaufenen Jahr wegen der Auswirkungen der US-Steuerreform in die roten Zahlen. Der Vorsteuergewinn legte aber deutlich zu. Für das laufende Jahr will Barclays die Dividende mehr als verdoppeln. Die Aktie schloss 4,4 Prozent im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Deutsche Telekom schlossen nach einem enttäuschenden Ausblick mit einem Minus von 2,4 Prozent. Henkel legten nach Veröffentlichung überzeugender Zahlen um 2,4 Prozent zu. Auch die Zahlen von ProSieben (plus 3,4 Prozent) wurden positiv aufgenommen, nachdem die Kennziffern des Unternehmens im Vorjahr mehrheitlich enttäuscht hatten. Für anhaltende Verunsicherung im Autosektor sorgte die Verschiebung des Urteils zu Diesel-Fahrverboten. Daimler, VW und BMW schlossen uneinheitlich.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Xing-Aktie profitierte etwas von der Dividendenerhöhung und legte um 0,5 Prozent zu, wie von Lang & Schwarz zu erfahren war.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Nach zwischenzeitlich höheren Aufschlägen kamen wieder Verkäufer in den Markt, die ihre Gewinne sichern wollten. Einzig der Dow-Jones präsentierte sich mit einem Plus von 0,7 Prozent noch halbwegs stark, wobei einige Schwergewichte den Index aufblähten. Die Konjunkturdaten zum wöchrntlichen Arbeitsmarkt und zu den Frühindikatoren belegten einmal mehr die Stärke der US-Wirtschaft. Als größter Belastungsfaktor erwiesen sich die Finanzwerte, für die es um knapp 1 Prozent abwärts ging. Stärkster Wert im Dow waren United Technologies, die sich um 3,3 Prozent verteuerten. Laut einem Bloomberg-Bericht erwägt der Konzern eine Aufspaltung. Roku brachen um 17,8 Prozent ein. Der Streaminganbieter hatte bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Avis Budget überzeugte mit seinem Quartalsbericht dagegen, was die Aktie um 13,4 Prozent nach oben trieb. Chesapeake Energy profitierten von starken Quartalszahlen, daneben stützte auch der gestiegene Ölpreis. Die Aktie verteuerte sich um 21,7 Prozent.

US-Anleihen legten leicht zu. Die Rendite der zehnjährigen lag zuletzt bei 2,92 Prozent. Am Vortag hatten die Renditen mit der Sorge um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank deutlicher zugelegt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2302 -0,2% 1,2329 1,2319 EUR/JPY 131,61 +0,0% 131,59 131,74 EUR/CHF 1,1501 -0,0% 1,1501 1,1516 GBP/EUR 1,1336 +0,0% 1,1320 1,1317 USD/JPY 106,98 +0,2% 106,73 106,95 GBP/USD 1,3945 -0,1% 1,3956 1,3940 Bitcoin BTC/USD 9.756,90 -2,0% 9.952,93 9.939,11

Der Dollar zeigte sich nach seinem Vortagesanstieg leichter, gedrückt unter anderem von etwas sinkenden US-Anleiherenditen. Der Euro eroberte die Marke von 1,23 Dollar zurück, unter die er nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls gerutscht war. Rückenwind für den Euro kam vom Protokoll der letzten EZB-Sitzung. Demnach könnte die Kommunikation der EUB im ersten Halbjahr angepasst werden. Zuletzt notierte der Euro bei 1,2327 Dollar. Im Tagestief kostete er am Donnerstag etwa 1,2260 Dollar. Auch gegen den Yen gab der Dollar deutlich ab und rutschte unter die 107er-Marke.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,80 62,77 +0,0% 0,03 +4,0% Brent/ICE 66,36 66,39 -0,0% -0,03 +0,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 01:36 ET (06:36 GMT)

Die Ölpreise kamen mit neuen Lagerbestandsdaten in Schwung. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich zum Settlement um 1,8 Prozent auf 62,77 Dollar, die europäische Sorte Brent stieg um 1,5 Prozent auf 66,39 Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA sanken in der abgelaufenen Woche um 1,6 Millionen Barrel, während Analysten einen Anstieg prognostiziert hatten. Auch der nachgebende Dollar stützte. Im übrigen bekomme der Markt gegensätzliche Impulse, sagte Harry Tchilinguirian, Leiter der Abteilung Globale Rohstoffstrategie bei BNP Paribas. Auf der einen Seite drossele die Opec ihre Förderung, auf der anderen Seite steige aber in den USA die Schieferölproduktion.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,86 1.332,07 -0,3% -4,21 +1,9% Silber (Spot) 16,59 16,61 -0,1% -0,02 -2,0% Platin (Spot) 997,50 997,50 0% 0 +7,3% Kupfer-Future 3,23 3,24 -0,5% -0,02 -2,3%

An den Rohstoffmärkten wurde erleichert zur Kenntnis genommen, dass sich der Dollar wieder von seinen Hochs entfernte. Damit wurden Rohstoffe wie Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Der Goldpreis stieg um 0,5 Prozent auf 1.331 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ATOMSTREIT IRAN

Der Iran erfüllt nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) seine Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen. Die IAEA bescheinigt Teheran unter anderem, kein Uran zu einem höheren Grad als zugelassen angereichert zu haben.

EU-GIPFEL

Polen hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurückgewiesen, die Verteilung von EU-Geldern an neue Bedingungen wie die Aufnahme von Flüchtlingen zu knüpfen.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die SPD hat sich im aktuellen "Deutschlandtrend" wieder etwas von der AfD abgesetzt. In der Umfrage für das ARD-Morgenmagazin verbesserte sich die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt und kommt auf 17 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und erreicht 14 Prozent. Stärkste Kraft ist die Union mit 34 Prozent (plus eins).

ALLIANZ

plant weiteres Angebot für ausstehende Euler-Hermes-Anteile und will das Unternehmen dann von der Börse nehmen. Das neues Angebot lautet auf 122 Euro je Aktie.

XING

will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 1,68 Euro je Aktie zahlen. Das entspricht einer Anhebung um 23 Prozent von 1,37 Euro je Anteil für das vorherige Jahr. Der Bestand an liquiden und quasi-liquiden Eigenmitteln lag zum Jahresende 2017 bei 62,3 Millionen Euro.

STEMMER IMAGING

hat mit seinem Börsengang rund 101,7 Millionen Euro eingesammelt. Der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien legte den Ausgabepreis seiner Aktien auf 34,00 Euro je Aktie fest, in der Mitte der Spanne von 32 bis 36 Euro je Stück. Die Erstnotierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. Februar geplant.

SAINT-GOBAIN

hat im vergangenen Jahr dank eines höheren Absatzes und positiver Preistrends mehr verdient. Der Nettogewinn stieg auf 1,57 Milliarden Euro, nach 1,31 Milliarden im Vorjahr. Der operative Gewinn wuchs auf 3,03 von 2,82 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 4,4 Prozent auf 40,81 Milliarden Euro zu. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von rund 1,56 Milliarden bei Erlösen von 40,66 Milliarden Euro gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie erhalten, nach 1,26 Euro für das Jahr 2016.

SWISS RE

Überdurchschnittlich hohen Belastung aus Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr zwar das Ergebnis erheblich geschmälert, allerdings erhöht Swiss Re dennoch die Dividende. Der Gewinn ging um auf 331 Millionen von 3,558 Milliarden Dollar zurück. Der Schaden-Kosten-Satz stieg auf 111,5 (Vj 93,5) Prozent. Die Dividende wird erhöht auf 5 von 4,85 Franken im Jahr 2016. Zudem will der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Franken auflegen. Zu den Gesprächen mit der japanischen Softbank heißt es, der Verwaltungsrat prüfe nun mögliche strategische und finanzielle Implikationen einer etwaigen Partnerschaft.

VALEO

hat 2017 trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient. Schuld daran waren Aufwendungen im Zuge der US-Steuerreform. 2018 erwartet der Konzern ein nominales Umsatzwachstum von rund 8 Prozent. 2017 legten die Einnahmen um 12 Prozent auf 18,55 Milliarden Euro zu. Das Nettoergebnis sank um 4 Prozent auf 886 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.