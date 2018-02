Steigende Steuern und Sozialbeiträge bescheren dem deutschen Staat einen Milliarden-Überschuss. Deutschland bleibt damit Musterschüler in Europa.

Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mit 36,6 Milliarden Euro einen etwas niedrigeren Überschuss erzielt als zunächst angenommen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Vorläufige Berechnungen hatten zunächst ein Plus von 38,4 Milliarden Euro ergeben.

Dennoch ist dies nach Angaben der Statistiker in absoluten Zahlen der höchste Überschuss seit der Wiedervereinigung. ...

