Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien der LB(Swiss) Investment AG mit Sitz in Zürich unterzeichnet. Mit dieser strategiekonformen Transaktion wird die LLB-Gruppe ihr Fondsgeschäft stark ausbauen und in Zukunft von den drei Standorten Liechtenstein, Österreich und Schweiz aus betreiben. Sie wird damit zum Fondspowerhouse in der FLACH-Region. Die im Fondsgeschäft verwalteten und administrierten Vermögen werden auf rund CHF 32 Mia. steigen.

Im Rahmen der Strategie StepUp2020 setzt die LLB-Gruppe auf nachhaltig profitables Wachstum. Sie strebt eine Steigerung des Geschäftsvolumens an, einerseits durch organisches Wachstum, andererseits durch Akquisitionen in den Heimmärkten Liechtenstein, Schweiz und Österreich.

Signifikanter Ausbau und geografische Erweiterung des Fondsgeschäfts

Die Übernahme der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...