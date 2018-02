Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel nach der Jahresbilanz von 113 auf 115 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Fulvio Cazzol hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Konsumgüterkonzern für die Jahre 2018 und 2019 an. Die Ziele des Managements für den Gewinnzuwachs erschienen erreichbar, allerdings womöglich nur durch sinkende Ausgaben für Vertrieb und mehr Übernahmen. Angesichts der Ideenlosigkeit sehe er nur ein limitiertes Aufwärtspotenzial für die Aktie./tav/stk Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN: DE0006048432