DAX - Die Seitwärtsrange dominiert weiterhin (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Der DAX befindet sich seit ein paar Tagen in einer breiten Seitwärtsbewegung zwischen dem Widerstand bei 12.550 Punkten und der Unterstützungsmarke bei 12.232 Punkten. Die Unterseite dieses Bereichs wurde nach dem Bruch der zugehörigen Aufwärtstrendlinie im gestrigen Handel angesteuert. Zuvor war der Index unter die Unterstützung bei 12.328 Punkten gefallen. Allerdings rissen die Bullen das Ruder bereits vor der 12.232 Punkte-Marke herum und trieben den Wert anschließend an die Hürde bei 12.400 Punkten an. Mit dem Ausbruch über die Marke setzte sich der Anstieg am Nachmittag fort und der DAX erreichte die...

