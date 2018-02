Zürich - MoneyPark, der Marktführer der unabhängigen Hypothekarberatung in der Schweiz, durchbricht die 100er Schallmauer und bietet neu Hypolösungen von über 100 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen an einem Ort und auf einer Plattform. MoneyPark konnte damit in nur 5 Jahren die mit Abstand grösste Plattform für Immobilienfinanzierungen aufbauen, die Kunden an einem Ort zugänglich ist.

MoneyPark knackt einen weiteren Rekord: Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal über 2 Milliarden Franken an Hypothekarvolumina im Markt platziert werden könnten, kann das junge Fintech-Unternehmen seinen Kunden nun die Finanzierungslösungen von über 100 Partnern anbieten. MoneyPark war schon vorher der weitaus grösste Marktplatz für Hypotheken in der Schweiz, nun erreicht die Produktauswahl nochmals neue Dimensionen.

«Das ist ein Meilenstein nicht nur für unser junges Unternehmen, sondern auch für den Schweizer Hypothekarmarkt. Noch nie konnten Kunden so einfach an einem Ort soviel Produktvielfalt und -auswahl erleben, vergleichen und abschliessen,» kommentiert Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark die jüngste Entwicklung.

Von 15 zu 100 Partnern in rund 5 Jahren

MoneyPark ist Ende 2012 mit einem Netzwerk von 15 Banken und Versicherungen - schon damals die grösste Auswahl für Kunden - gestartet und konnte dieses Netzwerk

