FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitagmorgen wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel geringfügig um 0,03 Prozent auf 158,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,70 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone verlief der Handelsauftakt in ruhigen Bahnen.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt. Eine Bestätigung der ersten Schätzung zum deutschen Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2017 konnte die Kurse nicht bewegen. In den Monaten Oktober bis Dezember hatte die deutsche Wirtschaftsleistung wie erwartet robust um 0,6 Prozent im Quartalsvergleich zugelegt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch wichtige Konjunkturdaten aus dem Währungsraum für Impulse sorgen. Am späten Vormittag werden Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet. Trotz der beispiellosen Geldflut der EZB ist die Inflation nach wie vor ungewöhnlich schwach./jkr/jha/

