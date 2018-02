DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der drittgrößte chinesische Versicherungskonzern Anbang ist am Freitag unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Die für Versicherungen zuständige Aufsichtsbehörde teilte mit, sie übernehme ab sofort für ein Jahr die Kontrolle, das Unternehmen werde aber nicht verstaatlicht, berichtet AFP. Gegen den ehemaligen Chef des Versicherungskonzerns, Wu Xiaohui, werde wegen "Wirtschaftsverbrechen" ermittelt. Anbang habe die Vorschriften für Versicherungen verletzt, indem es seine Fähigkeit zur Schuldenrückzahlung "erheblich" geschwächt habe. Die Regierung in Peking hat ihren Kampf gegen Korruption und übermäßig verschuldete Unternehmen verschärft. An Anbang erging bereits im vergangenen Sommer die Aufforderung, sich von seinen teuren Auslandsinvestitionen zu trennen. Der Konzern, im Jahr 2004 gegründet, entwickelte sich in wenigen Jahren vom einfachen Immobilienversicherer zu einem Finanzkoloss, der massiv im Ausland investierte. International bekannt wurde Anbang 2014 durch den Erwerb des berühmten Waldorf Astoria Hotels in New York für die Rekordsumme von 1,95 Milliarden Dollar.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.725,90 +0,53% Nikkei-225 21.892,78 +0,72% Hang-Seng-Index 31.298,72 +1,08% Kospi 2.451,52 +1,54% Schanghai-Composite 3.284,09 +0,48% S&P/ASX 200 5.999,80 +0,82%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Quer durch die Region dominieren Aufschläge, womit sich die Kurse von den Vortagesverlusten an der Mehrzahl der Handelsplätze erholen. Untermauert wird die positive Stimmung von der leichten Erholung des US-Dollar zum Yen, nachdem der Yen am Vortag noch deutlich zugelegt hatte. Etwas gebremst wird der Yen von Inflationsdaten aus Japan knapp über Markterwartung. Die Verbraucherpreise stiegen in der Kernrate im Januar weiter deutlich unter der Zielvorgabe der Notenbank. Laut Analysten dürfte die Bank of Japan noch eine ganze Weile an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. Weitere Lockerungen seien gleichwohl auch nicht zu erwarten. In Tokio zeigte sich der Nikkei-225 freundlich, am japanischen Rentenmarkt fallen die Renditen etwas. Die japanische Notenbank belässt das Volumen ihrer Wertpapierkäufe über die verschiedenen Laufzeiten unangetastet. In Schanghai hinkt der Composite nach den Vortagesaufschlägen der regionalen Tendenz etwas hinterher. Nach der Rally des Vortages sind es vor allem Titel aus der Luftfahrtbranche, die sich etwas abkühlen. Auch Stahl- und Kohlewerte zeigen sich mit Abgaben. Analysten sehen angesichts der Bemühungen der Regierung, die Unternehmen zu entschulden, kurzfristig nicht allzu viel Potenzial für den chinesischen Aktienmarkt. In Hongkong zeigt sich der HSI dagegen freundlich - gestützt von Aufschlägen im Finanzsektor. Das Schwergewicht Tencent legt 1,2 Prozent zu und steht damit für ungefähr 20 Prozent des Indexpluses. Analysten loben die Fähigkeit des Unternehmens, seine Spielesparte zu monetarisieren.

US-NACHBÖRSE

Der PC-Hersteller HP Inc hat mit seinen Geschäftszahlen zum ersten Quartal die Erwartungen klar übertroffen. Für die Aktie ging es um 6,8 Prozent nach oben. Bei HP zahlte sich der Fokus auf hochpreisige Geräte aus. Noch besser lief es bei Hewlett Packard Enterprise (HPE): Steigende Verkäufe von Speicher- und Netzwerkgeräten hatten das Kerngeschäft im ersten Quartal angetrieben und das Unternehmen veranlasst, seine Gewinnziele hochzuschrauben. Zudem übertrafen die Ergebnisse die Markterwartungen. Der Aktienkurs schoss um 12,1 Prozent empor. Intuit büßten dagegen 3,5 Prozent ein. Der Anbieter von Standardanwendungssoftware enttäuschte mit einer unter Markterwartungen ausgefallenen Prognose für das dritten Quartal. Die Zweitquartalszahlenzahlen schlugen die Marktschätzungen jedoch. First Solar gaben indes um 2,4 Prozent nach. Der Solarpanelhersteller verbuchte zwar einen geringer als befürchtet ausgefallenen Verlust in der vierten Periode, enttäuschte aber mit der Umsatzentwicklung. Einen Einbruch um 13,4 Prozent verzeichneten Universal Display. Das Unternehmen verfehlte bei Vorlage der Geschäftszahlen zum Abschlussquartal 2017 mit seinem Ausblick klar die Konsenserwartungen zur Erlösentwicklung. Gleichwohl fielen die Quartalszahlen besser als vorhergesagt aus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.962,48 0,66 164,70 0,98 S&P-500 2.703,96 0,10 2,63 1,14 Nasdaq-Comp. 7.210,09 -0,11 -8,14 4,44 Nasdaq-100 6.761,86 0,04 2,60 5,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 834 Mio 888 Mio Gewinner 1.564 1.384 Verlierer 1.418 1.607 Unverändert 89 99

Uneinheitlich - Nach zwischenzeitlich höheren Aufschlägen kamen wieder Verkäufer in den Markt, die ihre Gewinne sichern wollten. Einzig der Dow-Jones präsentierte sich mit einem Plus von 0,7 Prozent noch halbwegs stark, wobei einige Schwergewichte den Index aufblähten. Die Konjunkturdaten zum wöchrntlichen Arbeitsmarkt und zu den Frühindikatoren belegten einmal mehr die Stärke der US-Wirtschaft. Als größter Belastungsfaktor erwiesen sich die Finanzwerte, für die es um knapp 1 Prozent abwärts ging. Stärkster Wert im Dow waren United Technologies, die sich um 3,3 Prozent verteuerten. Laut einem Bloomberg-Bericht erwägt der Konzern eine Aufspaltung. Roku brachen um 17,8 Prozent ein. Der Streaminganbieter hatte bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Avis Budget überzeugte mit seinem Quartalsbericht dagegen, was die Aktie um 13,4 Prozent nach oben trieb. Chesapeake Energy profitierten von starken Quartalszahlen, daneben stützte auch der gestiegene Ölpreis. Die Aktie verteuerte sich um 21,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,25 -1,2 2,27 105,2 5 Jahre 2,65 -3,2 2,69 72,9 7 Jahre 2,84 -3,0 2,87 58,9 10 Jahre 2,92 -2,8 2,95 47,6 30 Jahre 3,21 -1,4 3,22 14,1

US-Anleihen legten zu. Die Rendite der zehnjährigen lag zuletzt bei 2,92 Prozent. Am Vortag hatten die Renditen mit der Sorge um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank deutlicher zugelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.48 Uhr % YTD EUR/USD 1,2291 -0,3% 1,2329 1,2279 +2,3% EUR/JPY 131,61 +0,0% 131,59 131,79 -2,7% EUR/GBP 0,8820 -0,1% 0,8834 0,8836 -0,8% GBP/USD 1,3935 -0,1% 1,3956 1,3899 +3,1% USD/JPY 107,06 +0,3% 106,73 107,33 -4,9% USD/KRW 1080,16 -0,0% 1080,41 1084,93 +1,2% USD/CNY 6,3456 -0,1% 6,3501 6,3608 -2,5% USD/CNH 6,3418 +0,1% 6,3364 6,3519 -2,6% USD/HKD 7,8232 -0,0% 7,8245 7,8252 +0,1% AUD/USD 0,7819 -0,3% 0,7840 0,7808 +0,0% NZD/USD 0,7293 -0,6% 0,7339 0,7317 +2,7% Bitcoin BTC/USD 9.861,16 -0,92 9.952,93 10.514,84 -31,63

Der Dollar zeigte sich nach seinem Vortagesanstieg leichter, gedrückt unter anderem von etwas sinkenden US-Anleiherenditen. Der Euro eroberte die Marke von 1,23 Dollar zurück, unter die er nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls gerutscht war. Rückenwind für den Euro kam vom Protokoll der letzten EZB-Sitzung. Demnach könnte die Kommunikation der EUB im ersten Halbjahr angepasst werden. Zuletzt notierte der Euro bei 1,2327 Dollar. Im Tagestief kostete er am Donnerstag etwa 1,2260 Dollar. Auch gegen den Yen gab der Dollar deutlich ab und rutschte unter die 107er-Marke.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,83 62,77 +0,1% 0,06 +4,0% Brent/ICE 66,39 66,39 0% 0,00 +0,3%

Die Ölpreise kamen mit neuen Lagerbestandsdaten in Schwung. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich zum Settlement um 1,8 Prozent auf 62,77 Dollar, die europäische Sorte Brent stieg um 1,5 Prozent auf 66,39 Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA sanken in der abgelaufenen Woche um 1,6 Millionen Barrel, während Analysten einen Anstieg prognostiziert hatten. Auch der nachgebende Dollar stützte. Im übrigen bekomme der Markt gegensätzliche Impulse, sagte Harry Tchilinguirian, Leiter der Abteilung Globale Rohstoffstrategie bei BNP Paribas. Auf der einen Seite drossele die Opec ihre Förderung, auf der anderen Seite steige aber in den USA die Schieferölproduktion.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,57 1.332,07 -0,4% -5,51 +1,8% Silber (Spot) 16,57 16,61 -0,2% -0,04 -2,1% Platin (Spot) 995,50 997,50 -0,2% -2,00 +7,1% Kupfer-Future 3,22 3,24 -0,6% -0,02 -2,4%

An den Rohstoffmärkten wurde erleichert zur Kenntnis genommen, dass sich der Dollar wieder von seinen Hochs entfernt hat. Damit wurden Rohstoffe wie Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Der Goldpreis stieg um 0,5 Prozent auf 1.331 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 02:06 ET (07:06 GMT)

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KOREAKRISE

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, die während der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea in seiner Nähe saß, hart angegriffen. Kim Yo Jong sei eine "zentrale Säule des tyrannischsten und repressivsten Regimes auf dem Planeten", sagte Pence.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Steigende Verkäufe von Speicher- und Netzwerkgeräten haben das Kerngeschäft von HPE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 angetrieben und das Unternehmen veranlasst, seine Gewinnziele hochzuschrauben. Zudem übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten. HPE berichtete auch dank der US-Steuerreform einen Gewinnanstieg.

HP INC

Der PC-Hersteller mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Während vielen Hardwareherstellern die steigenden Preise für Memorychips Probleme bereitet haben, hat HP Wege zum Gedeihen gefunden.

TAKATA

Die US-Tochter des japanischen Airbag-Herstellers Takata hat mit zahlreichen Bundesstaaten einen Vergleich geschlossen und wird eine Zivilstrafe von 650 Millionen US-Dollar zahlen. Damit ist eine Untersuchung gegen das Unternehmen vom Tisch, dem vorgeworfen wurde, Probleme mit seinen Airbags verschleiert zu haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 02:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.