Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im vierten Quartal 2017 vor allem von den Exporten gestützt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung bestätigte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung erwartungsgemäß ebenso bestätigt wurde wie die Jahreswachstumsrate von 2,9 Prozent.

Laut Destatis lieferten die Nettoexporte zum BIP-Anstieg von 0,6 Prozent einen Beitrag von 0,5 (Vorquartal: 0,4) Punkten und der Staatskonsum 0,1 (0,1) Punkt.

Der Beitrag der Bruttoinvestitionen betrug minus 0,0 (plus 0,4) Punkt, jener der Bruttoanlageinvestitonen 0,0 (plus 0,1) Punkt und jener der Ausrüstungsinvestitionen 0,0 (plus 0,1) Punkt. Der Beitrag der Bauinvestitionen betrug minus 0,0 (minus 0,0) Punkt. Sonstige Anlagen schlugen mit 0,0 (0,0) Punkt zu Buche. Auch der private Konsum war wachstumsneutral, nachdem sein Wachstumsbeitrag im dritten Quartal minus 0,0 Punkt betragen hatte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 02:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.