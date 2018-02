Dank anziehender Exporte stieg das Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember um 0,6 % zum Vorquartal. Im Sommer hatte es noch zu einem Plus von 0,7 % gereicht. Im Gesamtjahr 2017 legte Europas größte Volkswirtschaft um 2,2 % zu und damit so stark wie seit 2011 nicht mehr. Für Schwung sorgte im Schlussquartal 2017 der Außenhandel, denn die Exporte stiegen mit 2,7 % schneller als die Importe mit 2 %. Während der Staat seine Konsumausgaben um 0,5 % erhöhte, stagnierten die Ausgaben der Verbraucher. Unternehmen investierten in Maschinen und Anlagen etwas mehr als zuletzt - hier gab es ein Plus von 0,7 %. Bauinvestitionen hingegen sanken um 0,4 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info