Mit +2,4 Prozent landete die ansonsten nicht allzu volatile Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel am Donnerstag ganz weit vorne in der Gewinnerliste des DAX. Basis der Käufe waren die am Morgen veröffentlichten Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2017. Der Nettogewinn lag recht deutlich über den Prognosen und noch deutlicher über dem des Vorjahres.

