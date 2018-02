Die App Wish hängt derzeit den deutschen Handel ab. Ihr Siegeszug scheint kaum zu bremsen - obwohl sie für Nutzer durchaus Gefahren birgt.

Es ist ein geradezu märchenhafter Aufstieg. Erst vor sieben Jahren gegründet, verdrängt die Shopping-App Wish in immer mehr Ländern etablierte Händler und Onlinemarktplätze. Wie eine aktuelle Auswertung von Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach zeigt, liegt das US-Start-up auch in Deutschland mittlerweile weit vor allen deutschen Händlern. "Wish ist der absolute Shooting Star", so Handelsexperte Heinemann.

Nach Zahlen des Datendienstleisters Similarweb lag Wish im Februar 2018 bei den iPhone-Nutzern in Deutschland auf Platz drei der Shopping Apps - nach Ebay und Amazon. Bei den Nutzern von Android-Handys lag der Newcomer auf immerhin schon auf Platz vier. Nur Payback konnte sich da noch dazwischenschieben.

"Deutsche Händler lassen sich hier die Butter vom Brot nehmen", kritisiert Heinemann. In der Tat: Deutsche Händler kommen in der Top Ten der Shopping-Apps nicht vor - abgesehen von Zalando, die bei iPhone-Nutzern noch den achten Platz belegen ...

