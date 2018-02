Vor kurzem kamen Dow Jones, DAX & Co kräftig unter die Räder. Der US-Leitindex verbuchte den höchsten Tagesverlust in Punkten den es jemals gab. Insgesamt acht Prozent büßte die größte Börse der Welt innerhalb einer Woche ein. Ist die längste Hausse der Geschichte jetzt vorbei? "Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, müssen wir erstmal die Frage beantworten, weshalb wir solch eine lange Hausse erleben. Verursacht durch die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/2008 erlebten wir die längste Niedrigzinsphase aller Zeiten. Staaten und Notenbanken schalteten in den Krisenmodus nach der Lehmann Pleite. Hauptsächlich retteten die Notenbanken unser westliches Wirtschaftssystem mit der Bereitstellung von Liquidität durch Anleiheaufkäufe und 0 Zins. So erwarb man im Grunde öffentliche und private Schulden. Die Altschulden haben damit die Notenbanken übernommen. Die Fed Bilanz stieg von 2008 mit 800 Mrd. auf 5 Bill. 2016 an. Auch die EZB und die Bank of Japan sind nicht viel besser dran", sagt Oliver Roth von OddoSeydler.

