Hamburg / Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am gestrigen Abend wurde in der Hamburg Messe die GOLDENE KAMERA verliehen: Deutschlands beste Schauspielerinnen und Schauspieler, Hollywood-Stars und Musik-Größen durften sich in der von Steven Gätjen moderierten Show über den begehrten Film- und Fernsehpreis freuen.



Die Preisträger der GOLDENEN KAMERA 2018 sind:



"Bester deutscher Schauspieler": Volker Bruch für "Babylon Berlin" (Sky)



"Beste deutsche Schauspielerin": Petra Schmidt-Schaller für "Ich war eine glückliche Frau" (Das Erste) und "Keine zweite Chance" (Sat.1)



"Bester deutscher Fernsehfilm": "Jürgen - Heute wird gelebt" (Das Erste)



"Bester deutscher Mehrteiler / Miniserie": "4 Blocks" (TNT)



"GOLDENE KAMERA Nachwuchspreis": Louis Hofmann



"Bestes Dokutainment-Format": "Bares für Rares" (Horst Lichter, ZDF)



"Beste Show": "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" , 4. Staffel (VOX)



"Beste Schauspielerin International": Naomi Watts



"Bester Schauspieler International": Ewan McGregor



"Lebenswerk International": Liam Neeson



"Lebenswerk": Christiane Hörbiger



Für die musikalische Unterhaltung der 1200 Gäste sorgten ESC-Gewinnerin Conchita mit "You Are Unstoppable" und die Pointer Sisters mit ihren Evergreens "I'm so Excited" und "Jump". Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrats der FUNKE MEDIENGRUPPE, nahm den Abend zum Anlass, ein Bekenntnis zur Bedeutung der Pressefreiheit abzugeben: "Wir sind der Meinung, dass der Kampf für freien Journalismus auch ein Kampf für die Freiheit von uns allen ist!"



Bildmaterial zur Verleihung finden Sie unter www.goldenekamera.de/presse/bilder/. Der Abdruck der Fotos ist honorarfrei im Zusammenhang mit einer aktuellen Berichterstattung über die "GOLDENE KAMERA 2018" und bei Nennung des Copyrights: © GOLDENE KAMERA / Name des jeweiligen Fotografen/Agentur. Ein Weiterverkauf der Fotos ist nicht gestattet.



OTS: GOLDENE KAMERA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118758 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118758.rss2



Pressekontakt: Jutta Rottmann Pressekontakt GOLDENE KAMERA Tel.: +49 (0) 30 45 087 54 500 E-Mail: presse@goldenekamera.de