FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist gut behauptet in den Handel am Freitag gestartet. Dabei profitieren die deutschen Anleihen unter anderem davon, dass Investoren vor den Wahlen in Italien am übernächsten Wochenende aus italienischen in deutsche Anleihen umschichten. Die Commerzbank geht davon aus, dass die zehnjährigen Bundrenditen zunächst in der Spanne zwischen 0,70 und 0,75 Prozent verharren werden. Damit wäre der Aufwärtsdruck erst einmal vom Tisch. Die deutsche Zehnjahresrendte liegt bei 0,70 Prozent, die italienische bei 2,07.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 158,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,91 Prozent und das Tagestief bei 158,68 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.36 Uhr knapp 17.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 130,81 Prozent.

February 23, 2018 02:38 ET (07:38 GMT)

