Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 135 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorge über den wettbewerbsintensiven US-Markt, höhere Rohstoffkosten sowie geringere Investitionen ins Marketing hätten die Aktie seit Juni unter Druck gebracht, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die nun vorgelegten Zahlen für das vierte Quartal und der Ausblick auf 2018 hätten dahingehend beruhigt. Das makroökonomische Umfeld dürfte der Klebstoffsparte in diesem Jahr Auftrieb geben, zudem seien weitere Einsparungen auf Konzernebene sowie Synergien durch den Zukauf von Sun Products zu erwarten. Auch das Kosmetikgeschäft sollte wieder an Momentum gewinnen. Das Management habe zudem seine Bereitschaft für weitere Zukäufe signalisiert./she/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

