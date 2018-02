Die Renditen für US-Staatsanleihen steigen, und in der Folge geht an den Börsen die Angst um. Ob diese Angst berechtigt ist, diskutiert Dennis Riedl im TSI-Wochenausblick. Im TSI-Musterdepot deutet sich ein Verkauf an, die Leoni-Aktie zeigte zuletzt Schwäche. Psychologische Hilfen für (TSI-)Anleger werden in einer heute beginnenden Reihe der Wissensecke vorgestellt. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.