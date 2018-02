Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Nach drei Gewinnwarnungen infolge im vergangenen Jahr habe der Fernsehkonzern eine erwartungsgemäße Bilanz vorgelegt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Einstieg des Investors General Atlantic in die Digitalsparte verdeutliche den Wert des Portfolios. Angesichts der voraussichtlich weiterhin guten Entwicklung erscheine die Aktie auf dem aktuellen Niveau sogar zu günstig bewertet./tav/ajx Datum der Analyse: 22.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2018-02-23/09:20

ISIN: DE000PSM7770