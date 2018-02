Der Euro hat am Freitag in der Früh wieder unter 1,23 US-Dollar tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2288 Dollar, in New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,2327 Dollar notiert. Der Richtkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) lag am gestrigen Donnerstag bei 1,2276 USD.Zum Wochenschluss rücken zunächst Wachstumsdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...