Exporte und Staatskonsum stützen deutsches BIP-Wachstum

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im vierten Quartal 2017 vor allem von den Exporten gestützt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung bestätigte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung erwartungsgemäß ebenso bestätigt wurde wie die Jahreswachstumsrate von 2,9 Prozent.

Deutscher Staatshaushalt verzeichnet 2017 Rekordüberschuss

Der deutsche Staatshaushalt hat im Jahr 2017 einen Finanzierungsüberschuss von 36,6 Milliarden Euro verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete, ist das der höchste Überschuss, den der Staat seit der deutschen Wiedervereinigung erzielte. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen ergibt sich daraus für den Staat eine Überschussquote von 1,1 Prozent.

Deutschlandtrend: SPD setzt wieder etwas von der AfD ab

Die SPD hat sich im aktuellen "Deutschlandtrend" wieder etwas von der AfD abgesetzt. In der Umfrage für das ARD-Morgenmagazin am Freitag verbesserte sich die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt und kommt in der Sonntagsfrage auf 17 Prozent. Die AfD verliert hingegen einen Punkt und erreicht 14 Prozent. Stärkste Kraft ist die Union mit 34 Prozent (plus eins).

Union und SPD dämpfen Erwartung eines kostenlosen Nahverkehrs

Verkehrspolitiker von Union und SPD sind im Bundestag dem Eindruck entgegengetreten, die geschäftsführende Bundesregierung plane im Kampf gegen die Luftverschmutzung in Städten einen kostenlosen Nahverkehr. Ein uneingeschränkt kostenloser Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) "kann nicht finanziert werden und ist auch nicht beabsichtigt", sagte der CDU-Abgeordnete Michael Donth.

Alte Fliegerbombe in Frankfurt am Main erfolgreich entschärft

In Frankfurt am Main ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit. Alle Absperrungen seien aufgehoben. Wegen der Bombenentschärfung hatten rund 9.000 Menschen im Gallusviertel ihre Wohnungen vorübergehend räumen müssen. Von der Aktion waren auch Altenheime und Hotels betroffen.

Lega-Nord-Chef will Revision der EU-Verträge nach Sieg bei italienischen Wahlen

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Italien hat der Chef der rechtsextremen Lega Nord für den Fall eines Wahlsiegs eine Revision der EU-Verträge angekündigt. Er werde nach Brüssel gehen und die anderen Staats- und Regierungschefs dazu auffordern, "die Verträge neu zu schreiben", sagte Matteo Salvini in Rom. Zugleich erteilte er einem einseitigen Ausstieg Italiens aus dem Euro eine Absage.

May äußert sich kommende Woche zu Partnerschaft mit EU nach dem Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich kommende Woche in einer Rede zur Partnerschaft ihres Landes mit der EU nach dem Brexit äußern. Das teilte Mays Büro nach einer achtstündigen Sitzung der Regierungschefin mit ihren wichtigsten Ministern auf ihrem Landsitz Chequers bei London mit. Die Rede wird May demnach nach Rücksprache mit ihrem gesamten Kabinett halten. Die Kabinettssitzung findet gewöhnlich am Dienstag statt.

Polen weist vor Gipfel Verknüpfung von EU-Haushalt und Flüchtlingsthema zurück

Polen hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückgewiesen, die Verteilung von EU-Geldern an neue Bedingungen wie die Aufnahme von Flüchtlingen zu knüpfen. "Wer immer ein solches politische Manöver plant, dem kann ich nur sagen: Das wäre ein Fehler", sagte der polnische Europaminister Konrad Szymanski der Zeitung Die Welt.

EU-Länder fordern Ausweitung von Syrien-Sanktionen - Kreise

Nach den jüngsten Berichten über Giftgas-Angriffe in Syrien haben Deutschland und weitere Staaten die Ausweitung von EU-Sanktionen gefordert. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande und Schweden schlugen vor, vier Syrer mit Vermögenssperren und Einreiseverboten zu belegen, wie die Nachrichtenagentur AFP von Diplomaten erfuhr.

Sicherheitsrat verständigt sich nicht auf Waffenstillstand für Syrien

Die Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich nicht auf die Forderung nach einem Waffenstillstand in Syrien verständigen können. Der schwedische UN-Botschafter kündigte nach der Sitzung in New York weitere Beratungen an. Er hoffe, dass das Gremium am Freitag über den Resolutionsentwurf abstimme, den sein Land zusammen mit Kuwait vorgelegt hatte.

Auswärtiges Amt kritisiert Russlands Vorgehen in Debatte um Syrien-Resolution

Nach den erfolglosen Beratungen im UN-Sicherheitsrat über eine Waffenstillstands-Resolution für Syrien hat das Auswärtige Amt schwere Vorwürfe an Russland gerichtet. Russland habe sich "einmal mehr selbst bei schlimmsten Völkerrechtsverletzungen schützend vor das Assad-Regime" in Syrien gestellt, kritisierte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin.

Pence greift Schwester von Kim Jong Un hart an

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, die während der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea in seiner Nähe saß, hart angegriffen. Kim Yo Jong sei eine "zentrale Säule des tyrannischsten und repressivsten Regimes auf dem Planeten", sagte Pence bei der Jahresversammlung konservativer Aktivisten und Parlamentarier (CPAC) in National Harbor bei Washington.

